Новый Haval Jolion получит российские стёкла и салон

В ходе презентации обновлённого кроссовера производитель раскрыл подробности о локализации модели на заводе в Тульской области. Как стало известно редакции Quto, благодаря увеличению количества российских комплектующих автомобиль включён в перечень моделей, доступных по программе льготного автокредитования.

© Quto.ru

В компании подчеркнули, что на производстве используются отечественные сталь и лакокрасочные материалы. Кроме того, популярный на российском рынке «паркетник» оборудован импортозамещёнными аккумулятором, бензобаком, колёсными дисками и шинами. Кстати, лобовые стёкла с подогревом для машины тоже делают на территории России.

Что касается внутреннего оформления, то модель получила передние и задние сиденья локальной сборки.

Помимо этого, на предприятии особое внимание уделяют защите кузова от сложных дорожных условий и реагентов. Так, днище и скрытые полости обрабатывают различными материалами как в процессе сборки, так и после её окончания.

В середине февраля сообщалось, что Haval Jolion стал ещё более российским. Китайский кроссовер тульского производства входит в число моделей, доступных по программе льготного автокредитования. Локализацию кроссовера удалось повысить за счёт использования российской телематики и ряда других компонентов. Сейчас «китаец» близок к числу баллов, которые набирали в своё время Hyundai Solaris, Creta и Kia Rio.