BYD выпустил новую версию гибридного седана Destroyer 05

Официально на китайском автомобильном рынке был представлен BYD Destroyer 05 в новой версии Honor Edition в двух вариациях: с запасом хода в 55 и 120 километров. Ожидается, что автомобиль будет поставляться и на российский рынок.

BYD Destroyer 05 внешне не получил никаких изменений, всё та же узнаваемая многоугольная решетка радиатора, воздухозаборники вертикальной формы. Габариты BYD Destroyer 05 Honor Edition: ширина – 1837 мм, длина – 4780 мм, высота – 1495 мм, колесная база – 2718 мм.

BYD Destroyer 05 Honor Edition уже в базовой комплектации получил широкое оснащение, среди которого бесключевой доступ, запуск двигателя с кнопки, кондиционер, подогрев и электропривод боковых зеркал, цифровой ключ, а также адаптированная цифровая панель.

В качестве силовой установки BYD Destroyer 05 Honor Edition получил1,5-литровый мотор мощностью 110 лошадиных сил и электромотор в 179 или 197 лошадиных сил в зависимости от емкости АКБ. BYD Destroyer 05 Honor Edition комплектуется LFP батарей, которая позволяет проехать на одном заряде на «чистом» электричестве от 55 до 120 километров.

BYD Destroyer 05 Honor Edition будет выпускаться в шести комплектациях. Стоимость будет находиться в пределах от 1 000 000 до 1 600 000 рублей. На российский рынок автомобиль также должен поступить в аналогичном оснащении. Сроки поступления в продажу не разглашаются.