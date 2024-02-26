В России начались продажи Citroen C5 Aircross с фирменной гарантией

В российских автосалонах появились в продаже кроссоверы Citroen C5 Aircross c русифицированным меню и заводской гарантией. Об этом сообщает Autonews.

В автосалоне крупного московского дилера корреспонденту издания, посетившему его под видом потенциального клиента, рассказали, что автомобиль можно приобрести за 4,19 млн рублей без учета скидок.

Citroen C5 Aircross оснащены бензиновым мотором 1.6 мощностью 175 л.с., автоматической коробкой передач и передним приводом. Среди опций — зимний пакет, электроприводы регулировки сидений, электрические стеклоподъемники, задний парктроник. Салон отделан искусственной кожей.