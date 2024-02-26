BYD представила 1305-сильный суперкар за 21,5 млн рублей

BYD стала одной из компаний, которые всё же решились организовать экспозицию в рамках Женевского автосалона, проигнорированным многими именитыми производителями, бывших в прежние времена завсегдатаями мероприятиями. Что же, китайцев можно понять - им нужно удивлять, чтобы захватывать новые рынки. И они действительно удивили.

© Российская газета

На подмостках "Женевы" дебютировал суперкар U9 под брендом Yangwang. Он стал второй моделью марки, созданной BYD для впечатляющих по всем параметрам моделей. В данном случае впечатляют на столько характеристики, а то, что китайская компания поверила в свои силы и выпустила нишевый продукт по очень высокой цене.

U9 оснащён четырёхмоторной силовой установкой: по одному на каждое колесо. Суммарная отдача составляет 1305 л.с. и 1680 Нм. Максимальная скорость - 309 км/ч, разгон до 100 км/ч суперкар осуществляет за 2,36 секунды.

Мы привыкли, что таким машинам полагается аккумулятор большой ёмкости, но в случае Yangwang U9 на борту всего лишь 80 кВт·ч, чего хватает на 465 км пробега. Дело в конструкции Blade (в переводе с англ. - лезвие) и типе - батарея литий-железо-фосфатная, и, к слову, она не лёгкая - 633 кг. Примечательно, что зарядка аккумулятора может производиться от двух терминалов одновременно, и десяти минут достаточно для восполнения энергии с 30 до 80%.

В Сети задолго до этого показа Yangwang U9 получил прозвище "танцующий суперкар". На каждом колесе установлен амортизатор с гидронасосом, благодаря чему организуется независимое управление. Со стороны во время работы фирменной подвески DiSus-X может показаться, что машина пританцовывает. Аналогичные разработки есть у Porsche, а также у китайского стартапа Nio.

Последние довольно эффектно продемонстрировали возможности аналогичной подвески.