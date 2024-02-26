Плюшевый шоукар Wuling Bingo Mickey на самом деле существует. Фото

Под слоем плюша скрывается Wuling Bingo, бюджетный электрокар стоимостью около 70 тысяч юаней (10 тысяч долларов). Мягким материалом покрыт не только кузов, но даже колесные диски, а на крыше красуется пара круглых ушей как у Микки Мауса. Отделка салона тоже плюшевая — искусственный мех тут повсюду, на сиденьях, дверных панелях и на рулевом колесе. Все выдержано в пастельных оттенках розового, желтого и голубого.

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Этот автомобиль существует не только на рендерах, но и в реальности: еще месяц назад плюшевый шоу-кар, получивший название Wuling Bingo Mickey, стал частью экспозиции у одного из торговых центров в Китае. Но в продаже он, к сожалению (или к счастью) не появится. Зато для Bingo доступен опциональный пакет Mickey Dream стоимостью 2088 юаней (294 доллара или 27 тысяч рублей), который предполагает декор в стиле главного персонажа Диснея, но без плюша и ушей.

Wuling

Wuling

Wuling

Wuling

Сам Bingo — это электрический хэтчбек длиной меньше четырех метров, у него светодиодная оптика, цифровая панель приборов, объединенная в единый кластер с экраном мультимедийной системы, и 15-дюймовые диски.