В России предсказали взрывной рост цен на «зелёные» машины

В ближайшее время на российском рынке заметно подорожают транспортные средства с гибридными и полностью электрическими силовыми установками из-за изменений в порядке их сертификации. По оценкам экспертов, цены вырастут от нескольких тысяч до нескольких миллионов рублей.

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В первую очередь, речь идёт об автомобилях, которые не указаны в перечне разрешённых для параллельного импорта марок.

«К сожалению, ужесточение правил ввоза негативно отразится на стоимости для конечных потребителей, вырастет количество “серых” схем. Это, конечно, негативно скажется на спросе в сегменте, но нельзя сказать, что до этого времени он был ажиотажным. Россияне приобретают электрокары чаще всего в качестве второго транспортного средства в семье, поэтому их доля на российском рынке по-прежнему незначительна — около 1,5%», — считает глава автомобильного маркетплейса Fresh Денис Мигаль.

Руководитель пресс-службы ГК Expocar Александр Ковалёв также отмечает, что на фоне роста цен сократится количество покупателей, которые будут готовы купить иностранный «зелёный» автомобиль.

Впрочем, по мнению директора департамента продаж ARG Automotive Group Грацин Беленовой, «данная ниша всё ещё находится на этапе становления», так что спрос останется не только стабильным, но и растущим.

Напомним, с 1 февраля 2024 года российские власти изменили правила сертификации гибридов и электромобилей. Отныне в их отношении не действует упрощённый порядок, который предусматривал выдачу заключения об оценке единичного транспортного средства (ЗОЭТС). Отныне импортёры должны проходить полную процедуру сертификации и получать одобрение типа транспортного средства (ОТТС).