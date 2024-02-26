BAIC сделал свои машины удобнее для россиян

Китайский производитель сообщил о важной модернизации, которая сделает комфортнее жизнь российских владельцев седана U5 Plus, кроссовера X35 и рамного внедорожника BJ40.

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Все три модели, которые выпускаются на калининградском «Автоторе», получили русификацию мультимедийного комплекса и панели приборов.

По данным компании, программное обеспечение автомобилей полностью адаптировано для российского рынка: на русский язык переведены иконки, весь интерфейс, описания и уведомления.

Все новые машины, представленные в дилерских центрах, уже получили русифицированную прошивку.

Помимо этого, BAIC объявил о старте сервисной кампании для владельцев уже реализованных транспортных средств. Она предполагает бесплатное обновление программного обеспечения за счёт производителя. Автомобилисты могут записаться для проведения работ в ближайший дилерский центр в удобное время или обновить софт во время очередного планового ТО.

В ближайшее время обновлённое программное обеспечение станет доступно и на среднеразмерном кроссовере BAIC X55.