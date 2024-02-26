BAIC сделал свои машины удобнее для россиян
Китайский производитель сообщил о важной модернизации, которая сделает комфортнее жизнь российских владельцев седана U5 Plus, кроссовера X35 и рамного внедорожника BJ40.
Все три модели, которые выпускаются на калининградском «Автоторе», получили русификацию мультимедийного комплекса и панели приборов.
По данным компании, программное обеспечение автомобилей полностью адаптировано для российского рынка: на русский язык переведены иконки, весь интерфейс, описания и уведомления.
Все новые машины, представленные в дилерских центрах, уже получили русифицированную прошивку.
Помимо этого, BAIC объявил о старте сервисной кампании для владельцев уже реализованных транспортных средств. Она предполагает бесплатное обновление программного обеспечения за счёт производителя. Автомобилисты могут записаться для проведения работ в ближайший дилерский центр в удобное время или обновить софт во время очередного планового ТО.
В ближайшее время обновлённое программное обеспечение станет доступно и на среднеразмерном кроссовере BAIC X55.
В конце 2023 года сообщалось, что BAIC предложит на российском рынке два новых внедорожника в 2024 году. Речь идёт о новых модификациях среднеразмерного BJ40 и флагманского BJ60. Производство обеих новинок будет налажено на заводе «Автотор» в Калининградской области.