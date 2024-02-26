Москвичам дали совет по замене зимних шин на летние

До конца текущей недели в столичном регионе ожидаются слабые морозы, поэтому автовладельцам пока не стоит спешить с заменой зимних шин на летние. Об этом агентству «Москва» сообщили в пресс-службе Минтранса.

Там отметили, что, несмотря на климатическую весну, которая продлится в столице до конца текущей недели, по ночам все еще будут наблюдаться слабые морозы.

«Поэтому на дорогах может быть гололедица. Если появилась мысль сменить резину, то гоните ее прочь. Еще очень рано», — добавили в Минтрансе.

Помимо гололедицы автовладельцы, перешедшие на летнюю резину, также могут столкнуться с «аквапланированием, когда колеса практически теряют сцепление с проезжей частью и "всплывают"», подчеркнули в ведомстве.