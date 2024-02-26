Названы самые популярные китайские машины с пробегом

За первый месяц 2024 года в России продали более 11 тысяч подержанных китайских машин. За год их количество выросло почти на треть (плюс 33 процента). Самые популярные автомобили на местном рынке назвали аналитики «Автостат-Инфо», их цитирует Autonews.

Самыми популярными машинами с пробегом из КНР стали Chery. За месяц их продажи выросли до 3047 штук (плюс 25 процентов в годовом выражении). В тройку лидеров также вошли Geely (2409 штук, плюс 17 процентов год к году) и Lifan (1395 штук). Замкнули топ-5 Haval (1260 машин, плюс 71 процент) и Great Wall (714 машин, минус 5,6 процента).

Наиболее популярным автомобилем на российском рынке в январе стал Chery Tiggo (T11) — за месяц было продано 564 кроссовера. На втором месте — седан Lifan Solano (455 машин). Третью строчку занял внедорожник Great Wall Hover (453 машины).