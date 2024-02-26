Французы рассекретили серийный хэтчбек Renault 5 и назвали его стартовую цену

Новый электрокар представлен в рамках стартовавшего Женевского автосалона. «Пятёрка» появится в продаже на европейском рынке позже в текущем году.

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Французская компания представила прототип хэтчбека с возрождённым названием – Renault 5 – в 2021 году. Выпуск предшественника модели был налажен в период с 1972 по 1996 годы. Тизерами серийной новинки марка поделилась в конце минувшей осени, а теперь Renault полностью рассекретила серийную версию своей «пятёрки», которая получила прибавку E-Tech к названию.

В ходе презентации производитель назвал стартовый ценник «пятёрки»: на старосветском рынке базовую пятидверку можно будет купить примерно за 25 000 евро (эквивалентно примерно 2,51 млн рублей по текущему курсу). Указанная стоимость ставит новинку в ряд наиболее доступных по цене электромобилей в Европе.

Ещё внешность шоу-кара свидетельствовала о том, что новый Renault 5 E-Tech окажется в некотором роде «реинкарнацией» оригинала 1972 года. Как мы видим, дизайн серийного варианта ситикара остался практически неизменным, если сравнивать его с концептом по соответствию ретро-стилю. Длина «электрохэтча» составляет 3,92 метра, ширина – 1,77 метра, высота – 1,5 метра, а расстояние между осями – 2,54 метра.

У новой «пятёрки» такой же силуэт и аналогичны многие детали. Серийная версия получила интегрированное в капот цифровое табло с индикатором заряда тяговой батареи: когда аккумулятор заряжен полностью, дисплей отображает цифру 5. Модель снабдили светодиодной головной оптикой с небольшим флагом Франции и «рамками» ходовых огней, а также вертикальными задними фонарями, которые соединены между собой широкой полосой: здесь в центре расположено название бренда, а сбоку – индекс модели.

У серийной модели лючок, за которым прячется порт для зарядки, расположен на переднем крыле слева. Ещё хэтчбек получил расширенные передние и задние колёсные арки, обвес по периметру кузова из глянцевого чёрного пластика, аналогичного цвета крышу и корпуса традиционных наружных зеркал, подчёркнутые контрастными красными линиями. На крыше имеется антенна «акулий плавник», ручки передних дверей обычные, а у задних конструкция расположена в части остекления.

Интерьер Renault 5 E-Tech тоже получил оформление в стиле ретро, но при этом он весьма современен. В центре передней панели располагается сенсорный экран информационно-развлекательной системы, его диагональ равна 10,1 дюйма, перед водителем находится 10-дюймовый виртуальный щиток приборов. Под центральными дефлекторами можно увидеть ряд физических кнопок, ниже располагается ниша для беспроводной зарядки смартфонов. Салон имеет комбинированную отделку с контрастной прострочкой. Объём багажника у «крохи» составляет 326 литров.

Как Kolesa.ru сообщал ранее, за реализацию проекта отвечало подразделение Ampere. В основу Renault 5 E-Tech легла платформа AmpR Small, которая представляет собой модернизированную версию «тележки» CMF-B (на ней базируются актуальные Clio и Captur). Модель получила заднюю многорычажную подвеску. Он предлагается с единственным электромотором, которые может быть в трёх вариантах мощности – 95, 122 и 150 л.с.

Ещё для модели французской марки доступны две тяговые батареи на выбор – ёмкостью либо 40, либо 52 кВт*ч. При этом известно, что у хэтчбека со вторым вариантом аккумулятора максимальный запас хода на одной зарядке составляет 400 км (при расчёте по циклу WLTP). Отметим, с менее ёмкой батареей вес автомобиля составляет 1372 кг, у второго варианта – 1449 кг.