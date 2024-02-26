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Cadillac Escalade добавили брутальности в России

Тюнинг-ателье Larte Design разработал обвес для внедорожников Cadillac Escalade, который делает их более брутальными. Об этом сообщает Quto.

Cadillac Escalade добавили брутальности в России
© globallookpress.com

По данным журнала, ателье решило создать более брутальный обвес из-за жалоб владельцев внедорожников на их слишком скромный дизайн при мощности в 682 лошадиные силы. В свой комплект дизайнеры включили накладку переднего бампера со светодиодными модулями, дублирующими дневной свет и ходовые огни, и новый дизайн диффузора заднего бампера с дополнительными стоп-сигналами.

Отмечается, что обе эти детали устанавливаются взамен штатных и никак не влияют на гарантию Cadillac Escalade, работу датчиков и радаров безопасности внедорожника.

Всего комплект имеет девять деталей. Его стоимость не уточняется.

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