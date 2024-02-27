Tank 700 поступил в продажу: V6 и пневмоподвеска

На домашнем рынке новый вездеход доступен с фирменной гибридной установкой Hi4-T, при этом в других странах, возможно, будет «традиционная» версия. Сейчас «семисотый» является флагманом бренда, однако на подходе еще более дорогая модель.

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В серийном виде рамный внедорожник Tank 700 дебютировал на родине еще в ноябре прошлого года, но то была лимитированная спецверсия, выпущенная тиражом всего 70 экземпляров. Причем, как тогда заявили в концерне Great Wall, которому принадлежит бренд Tank, вся партия особых «семисотых» была распродана меньше чем за минуту. Стандартный же SUV марка принялась продвигать в начале 2024-го, а месяц назад в Китае объявили предварительные цены и открыли прием заказов. Теперь же опубликован точный прайс-лист и дан старт «живым» продажам. Кстати, тот самый «эксклюзивный» вариант вернулся, но о нем чуть ниже.

Как и в случае с остальными моделями Tank, внешность «семисотого» выполнена в нарочито брутальном стиле. У нового внедорожника «граненый» кузов, полукруглые диодные ходовые огни со светящимися же «бровями» и распашная багажная дверь с запаской. Фишки спецверсии – еще более внушительный обвес, накладка на капоте, дополнительные светильники на крыше и крупный спойлер.

Tank 700 стал самой большой моделью бренда. Длина стандартного внедорожника равна 5090 мм (вместе с запаской), ширина – 2061 мм, высота – 1952 мм. Габариты особого «семисотого»: 5110/2122/1986 мм. Колесная база едина для обеих модификаций – 3000 мм. Для новинки предусмотрена пневмоподвеска, с ней дорожный просвет может варьироваться от 255 до 282 мм (показатель базового вездехода – 249 мм).

В салоне – отдельные дисплеи приборки и мультимедийной системы, при этом в нижней части корпуса центрального тачскрина имеется ряд кнопок. Физические клавиши красуются и под дефлекторами обдува, плюс внедорожнику достался настраиваемый круглый экранчик – это не просто часы, но и кнопка запуска мотора. Любопытно, что, несмотря на свои размеры, модель строго пятиместная.

Китайцам Tank 700 предложен исключительно в виде полноприводного подзаряжаемого гибрида. В состав фирменной установки Hi4-T входят бензиновый турбомотор V6 3.0, электродвигатель, девятиступенчатый автомат и батарея емкостью 37,1 кВт*ч. Суммарная отдача – 523 л.с. и 800 Нм. Только на электротяге вездеход способен проехать 90 км по циклу WLTC. Отметим, Tank 700 также сертифицировали только с V6 3.0 – вероятно, такой вариант предназначен для экспортных рынков.

У «обычного» внедорожника две комплектации. В базе есть 20-дюймовые колеса, люк с электроприводом, кожаная обивка, подогрев руля, обогрев и вентиляция кресел (плюс функция массажа), автопарковщик (им можно управлять со смартфона), трехзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе движения и распознавания дорожных знаков. Версия подороже – это еще пневмоподвеска, адаптивные амортизаторы, две площадки для беспроводной зарядки и расширенный комплекс электронных ассистентов. Среди опций – лазерные фары, 22-дюймовые колеса и буксировочный комплект (лебедка и крюк). Спецверсия нашпигована по полной, плюс на потолке такого «семисотого» есть «звездное небо», то есть множество диодных точек.

Колеса.ру

Стандартный Tank 700 обойдется в 428 000 – 468 000 юаней, что эквивалентно примерно 5,47 млн – 5,98 млн рублей по актуальному курсу. Цена спецверсии по сравнению с прошлым годом не изменилась – 700 000 юаней (около 8,94 млн рублей). При этом китайские СМИ пишут, что новая партия особых внедорожников будет насчитывать 700 единиц и что их будут продавать по всему миру. Дополнительный тираж спецверсии для домашнего рынка не озвучен.

На данный момент «семисотый» возглавляет линейку марки, однако скоро его подвинет еще более дорогой и роскошный внедорожник – Tank 800.