Глава АвтоВАЗа анонсировал скорую премьеру Lada Iskra

Максим Соколов: показ Lada Iskra планируется совсем скоро.

«Долго такую интригу держать нельзя, поскольку первая партия этих автомобилей произведена, она проходит испытания», — рассказал телеканалу «Тольятти 24» глава тольяттинского производства.

При этом господин Соколов подчеркнул, что старт серийного производства новинки намечен на начало 2025 года.

Модель действительно проходит стадию испытаний, по итогам которых будут внесены финальные коррективы перед запуском серийного производства. Более того, фотошпионы засекли Lada Iskra на дороге неподалёку от территории автогиганта. Правда, машины была заклеена маскировочной плёнкой, включая задние фонари.

Ещё один предсерийный седан стал жертвой аварии. В Сургуте несколько легковых автомобилей дожидались разрешающего сигнала светофора. Первым перед стоп-линией стоял легковой Mercedes, а вторым — будущая новинка марки Lada. Их обоих «собрал» неуспевший вовремя затормозить грузовик.

Напомним, что «Искра» — это компактный автомобиль, который создаётся на локализованной версии платформы Renault-Nissan. Многие решения взяты от третьего поколения Renault Logan, но силовой агрегат будет оригинальным. В серию пойдут седан, универсал, а также кросс-версия универсала.