В Pоссии с 1 марта могут ввести временный запрет на экспорт бензина

С 1 марта 2024 года в России могут ввести запрет на экспорт бензина, который будет действовать шесть месяцев. Об этом сообщает РБК.

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Собеседник агентства отметил, что временный запрет на экспорт топлива не затронет согласованные объемы поставок бензина в государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также в Монголию, Узбекистан, Абхазию и Южную Осетию.

Кроме того, принято решение увеличить до 16 процентов норматив продаж дизеля на бирже, отмечает РБК.

По данным издания, ввести запрет на экспорт бензина предложил вице-премьер РФ Александр Новак. Он считает, что нужно принять меры, которые будут способствовать стабилизации цен на внутреннем рынке и нивелируют ажиотажный спрос на нефтепродукты в стране.

Напомним, в январе этого года транспортные компании попросили президента России снова ввести запрет на экспорт бензина и дизтоплива. В декабре и январе продолжался рост цен на топливо. Нефтяным компаниям выгоднее реализовать свою продукцию за рубежом.