В Японии разработали новую технологию для электромобилей

Японский исследовательский центр KRI, принадлежащий крупной энергетической корпорации Osaka Gas, разработал технологии, позволяющие более чем в пять раз увеличить срок использования литий-ионных аккумуляторов для электромобилей. В будущем году батареи нового типа пройдут испытания внутри компании, а в 2027 году их передадут на апробацию заинтересованным клиентам, сообщает газета Sankei.

Технологии KRI, по этим данным, позволяют электромобилю на одном литий-ионном аккумуляторе емкостью 30 кВт/час пройти в общей сложности более 800 тыс. км вместо 160 тыс. км, как сейчас.

Резкое увеличение срока использования таких устройств помимо экономической выгоды снизит остроту проблемы утилизации выработавших свой ресурс аккумуляторов.