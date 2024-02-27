Новая модель от Chery провалилась на старте продаж в Китае
Речь идёт о седане Exeed Sterra ES, который в России будет продаваться под брендом Exlantix. Модель вышла на рынок КНР в конце прошлого года, однако фурора, на который рассчитывали маркетологи, не произвела до сих пор.
Приём заказов на Sterra ES стартовал в ноябре, продажи начались месяцем позднее. До конца года было реализовано всего 740 автомобилей. Январь стал ещё более неутешительным с точки зрения объёмов - 504 экземпляра Sterra ES. Да, январь никогда не был топовым месяцем для авторынка, пишет Dongchedi, но и в феврале модель вряд ли выстрелит, учитывая празднование нового года.
Генеральный директор маркетингового центра Xingtu (Exeed) Хуан Чжаоген говорил, что линейка Sterra должна стать для бренда движущей силой, а седан Sterra ES войти в пятёрку самых продаваемых моделей в сегменте электрокаров с ценой 200-300 тысяч юаней с перспективой оказаться и в топ-3. Однако для этого объём продаж должен превышать 5000 единиц в месяц.
По словам мистера Чжаогена, на момент начала разработки Sterra ES сегмент представлял, образно говоря, бескрайний океан, но ко времени выхода конкуренция в сегменте значительно выросла, а в будущем только усилится. Если не брать в расчёт уже распробованную рынком Tesla Model 3, есть Zhijie S7, Zeekr 007, а в ближайшее время выйдет Xiaomi SU7.
В Китае Exeed Sterra ES доступен с несколькими вариантами силовой установки. Моноприводные оснащены электромотором мощностью 252 или 313 л.с., запас хода в зависимости от ёмкости аккумулятора составляет 550, 605, 720 и 905 км. Полноприводная модификация одна: мощность - 480 л.с., запас хода - 650 км. Цена на Exeed Sterra ES стартует от 198 800 юаней (2,54 млн рублей).
Неделей ранее был объявлен старт производства кроссовера Exeed Sterra ET. Обе модели появятся на российском рынке. Первой, летом 2024 года, выйдет седан Exlantix ES, который показали на первых тизерах.