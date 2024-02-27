Новая модель от Chery провалилась на старте продаж в Китае

Речь идёт о седане Exeed Sterra ES, который в России будет продаваться под брендом Exlantix. Модель вышла на рынок КНР в конце прошлого года, однако фурора, на который рассчитывали маркетологи, не произвела до сих пор.

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Приём заказов на Sterra ES стартовал в ноябре, продажи начались месяцем позднее. До конца года было реализовано всего 740 автомобилей. Январь стал ещё более неутешительным с точки зрения объёмов - 504 экземпляра Sterra ES. Да, январь никогда не был топовым месяцем для авторынка, пишет Dongchedi, но и в феврале модель вряд ли выстрелит, учитывая празднование нового года.

Генеральный директор маркетингового центра Xingtu (Exeed) Хуан Чжаоген говорил, что линейка Sterra должна стать для бренда движущей силой, а седан Sterra ES войти в пятёрку самых продаваемых моделей в сегменте электрокаров с ценой 200-300 тысяч юаней с перспективой оказаться и в топ-3. Однако для этого объём продаж должен превышать 5000 единиц в месяц.

По словам мистера Чжаогена, на момент начала разработки Sterra ES сегмент представлял, образно говоря, бескрайний океан, но ко времени выхода конкуренция в сегменте значительно выросла, а в будущем только усилится. Если не брать в расчёт уже распробованную рынком Tesla Model 3, есть Zhijie S7, Zeekr 007, а в ближайшее время выйдет Xiaomi SU7.

В Китае Exeed Sterra ES доступен с несколькими вариантами силовой установки. Моноприводные оснащены электромотором мощностью 252 или 313 л.с., запас хода в зависимости от ёмкости аккумулятора составляет 550, 605, 720 и 905 км. Полноприводная модификация одна: мощность - 480 л.с., запас хода - 650 км. Цена на Exeed Sterra ES стартует от 198 800 юаней (2,54 млн рублей).