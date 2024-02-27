Президент "АвтоВАЗа" сравнил Lada Aura с Toyota Camry

«Пассажиру заднего сиденья на автомобиле Lada Aura гораздо комфортнее с точки зрения расстояния от ног, коленей до переднего сиденья или от головы до потолка автомобиля, чем на Toyota Camry. Это как раз подчеркивает полное соответствие класса этого автомобиля другим высоким мировым стандартам», — сказал Соколов.