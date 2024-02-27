BAIC русифицировал еще три модели

Как сообщает пресс-служба BAIC, были русифицированы кроссоверы X35, седаны U5 Plus и внедорожники BJ40, которые производятся на калининградском заводе «Автотор». Теперь все они полностью адаптированы для эксплуатации в России: на русский язык перевели мультимедийную систему и приборную панель — все иконки, интерфейс, описания и уведомления. Русифицированные автомобили уже поступили в дилерские центры.

© Мотор.ру

Поддержка русского языка появилась не только на новых автомобилях: обновить программное обеспечение можно и на машинах, купленных ранее. Для этого владельцам необходимо записаться на бесплатное обновление в ближайший сервисный центр или установить софт в рамках планового ТО.

Следом BAIC планирует перевести на русский язык и четвертую модель, кроссовер X55. Он тоже выпускается «Автотором». Всего же у BAIC пять моделей в России — помимо перечисленных, марка представлена еще одним кроссовером, X7. Он поступил в продажу позже прочих, в ноябре прошлого года.

На 2024 год компания запланирована запуск в России как минимум одной новой модели — внедорожника BAIC BJ60, который чуть крупнее BJ40. У него рамная конструкция и подключаемый полный привод с понижающей передачей с тремя блокировками. Ближайшим конкурентом BJ60 на российском рынке станет Tank 500.