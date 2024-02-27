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Из App Store пропало приложение «Автодора»

В магазине App Store удалили приложение «Автодора», которое позволяло оплачивать проезд по федеральным трассам, передает ТАСС.

Из App Store пропало приложение «Автодора»
© Zuma/TACC

Также приложение больше нельзя скачать в Google Play. Осенью прошлого года США ввели ограничения против «Автодора».

Сегодня СМИ обратили внимание на то, что из AppStore исчезли приложения Национальной системы платежных карт (НСПК) «СБПэй» и «Привет!». «СБПэй» является мобильным приложением для быстрой и удобной оплаты товаров и услуг смартфоном. «Привет!» - приложение, которое информировало об акциях СБП и «Мир».

2 февраля из магазина приложений Apple пропало приложение банка «Ак Барс»

Также ранее сообщалось, что из магазина AppStore исчезло приложение каршеринг-сервиса «Ситидрайв». Компания обратилась к пользователям iPhone с рекомендацией не удалять приложение. Фирма пояснила, что оно работает в обычном режиме.

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