Из App Store пропало приложение «Автодора»

В магазине App Store удалили приложение «Автодора», которое позволяло оплачивать проезд по федеральным трассам, передает ТАСС.

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Также приложение больше нельзя скачать в Google Play. Осенью прошлого года США ввели ограничения против «Автодора».

Сегодня СМИ обратили внимание на то, что из AppStore исчезли приложения Национальной системы платежных карт (НСПК) «СБПэй» и «Привет!». «СБПэй» является мобильным приложением для быстрой и удобной оплаты товаров и услуг смартфоном. «Привет!» - приложение, которое информировало об акциях СБП и «Мир».

2 февраля из магазина приложений Apple пропало приложение банка «Ак Барс»