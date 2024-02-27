Обновленные Kia Sorento начнут собирать в Казахстане

В 2024 году на территории Костаная, в Казахстане, начнётся сборка рестайлингового автомобиля Kia Sorento.

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Данная информация была опубликована на официальном сайте реестров получения сертификатов Одобрения типа транспортного средства. Официально обновлённая модель Kia Sorento была представлена в середине прошлого лета.

Кроме Kia Sorento, в Казахстане на автомобильном заводе будет налажена сборка электрокроссовера модели Kia EV9. Оба автомобиля должны будут поставляться на российский рынок, точные сроки не называются.

Kia Sorento будет выпускаться с тремя видами силовых агрегатов, это 2,5-литровый атмосферник мощностью 180 л.с., 2,0-литровый турбодизель мощностью 198 л.с. и 3,5-литровый бензиновый двигатель V6 мощностью 249 л.с.

Kia EV9 будет оснащаться только одним типом силовой установки, это электромотор мощностью 385 лошадиных сил, оснащаемый аккумулятором на 100 киловатт-часов. При этом запас хода будет находиться в пределах от 619 до 674 км.

Kia EV9 будет выпускаться с шести или семиместным салоном, Sorento же на 5-6-7 мест.

Kia EV9 и Kia Sorento будут оснащаться передовыми технологиями, инновационной мультимедиа, современными системами безопасности, системами-помощниками управления автомобилем, датчиками света и дождя, обогревом лобового стекла, боковых зеркал, кресел, ABS, ESP и рядом других функций.