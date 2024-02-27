Pininfarina представила водородный концепт Enigma GT

Он представляет собой исследование в области дизайна и технологий, которые будут актуальны в недалеком будущем. Облик шоу-кара вдохновлен ранними работами ателье, такими, как Ferrari Modulo и Pininfarina Teorema. У «Энигмы» подъемный фонарь кабины и сложная аэродинамика, включающая ряд активных элементов — от выдвижных щитков перед колесами до дельтовидного крыла сзади. Силовая установка концепта состоит из работающего на водороде турбодвигателя V6 и двух электромоторов, позволяющих разгоняться до первой «сотни» менее чем за четыре секунды.

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Ателье Pininfarina показало в Женеве свою новую работу — гранд-турер Enigma GT. Это визионерское дизайн-исследование, цель которого — продемонстрировать свежий взгляд на то, каким видят удовольствие от вождения представители нового поколения. Автомобиль имеет посадочную формулу 2+2, а его подъемный фонарь отсылает к таким знаковым моделям, как Abarth 2000 Coupe Pininfarina, Ferrari Modulo, 512S Berlinetta Speciale, Maserati Birdcage 75th и Pininfarina Teorema.

Pininfarina

Pininfarina

Pininfarina

Pininfarina

Pininfarina

Шасси и внешние панели кузова у Enigma GT углепластиковые. Задние колеса приводит водородная «турбошестерка» 2.5 мощностью 442 лошадиные силы, передние — два электромотора с пиковой отдачей 272 силы каждый. Гранд-турер может взять на борт до девяти килограммов водорода, которые обеспечат ему запас хода больше 700 километров при движении со средней скоростью 100 километров в час. При этом разгон до ста занимает меньше четырех секунд, а «максималка» составляет 250 километров в час (с электронным ограничителем).

Pininfarina

Одной из приоритетных задач во время работы над Enigma GT стала глубокая аэродинамическая проработка. Коэффициент сопротивления воздуху удалось снизить до 0,24, но для этого потребовался сложный набор из подвижных элементов. Так, гранд-турер получил активные «жалюзи» в решетке, выдвижные передние щитки, электронноуправляемое дельтовидное крыло и диффузор. К тому же на него поставили активные воздуховоды, связывающие переднюю область более высокого давления с кормой. Воздух в них разгоняется и «заполняет» спутную струю, не позволяя ей «засасывать» автомобиль.

Pininfarina

Pininfarina

Pininfarina

Pininfarina