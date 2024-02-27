с 1 апреля 2024 года автошколам станет не просто получить лицензию

Правительством России было принято решение о расширении списка обязательных требований лицензирования автошкол нашей страны с 1 апреля 2024 года. Теперь им станет не просто продлевать лицензии, это сделано для повышения качества обучения.

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В свое время известные эксперты и СМИ сильно раскритиковали принятые в 2023 году методики и программы обучения в автошколах, представленные Министерством просвещения. Как тогда пояснили, будущие водители обязаны изучать общую теоретическую часть. Однако до 40 часов изучаемых материалов в разных регионах очень отличалась в связи с учетом географического положения.

Как заявил замдиректора департамента госполитики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Министерства просвещения Татевик Карабекян, ГИБДД тоже было на стороне корректировок программы обучения в связи с тем, что большая часть сдающих экзамены на права не может сделать это с первой попытки.

В правительстве РФ подготовили постановление для установки новых норм закона «О безопасности дорожного движения», которое было принято летом 2023 года. Как заявлено в документе, для того чтобы автошкола смогла получить новую лицензию на оказание образовательной деятельности, или продлить старую, она в обязательном порядке должна получить специальное заключение о соответствии учебной базы и программы по подготовке водителей. К такому решению пришли для повышения качества обучения будущих водителей, выпускаемых из различных автошкол. Так же в документе упоминается о возвращении самоподготовки, которую отменили еще в 2013 году в связи с повышением уровня аварийности.