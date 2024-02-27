Легковые авто больше не входят в программу льготного автолизинга

Легковые машины больше не входят в программу льготного автомобильного лизинга. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на комментарий от Минпромторга РФ.

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«На сегодняшний день в программе участвуют все электромобили российских производителей, высокоавтоматизированные транспортные средства (беспилотные автомобили), седельные тягачи российского производства и все категории общественного транспорта», — рассказали в министерстве.

До этого стало известно, что в 2024 году приобрести автомобиль, воспользовавшись программой льготного автокредитования, смогут работники образования, медицинских учреждений, участники и члены семей участников СВО, а также граждане с ограниченными возможностями.