Toyota Corolla остается бестселлером в своем сегменте 25 лет подряд

Toyota Corolla 25-й год подряд стала самым продаваемым компактным автомобилем в мире. Об этом в своей свежей публикации сообщили авторы портала Focus2move.

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По итогам 2023 года продажи Toyota Corolla составили 1,1 млн единиц, что на 0,1% больше по сравнению с 2022 годом. Седан Toyota вдвое обошел по продажам Honda Civic, который занял второе место. В прошлом году в мире было продано в общей сложности 468 573 экземпляра Honda Civic, что на 13,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Замкнула «тройку» лидеров Hyundai Elantra, продажи которого в прошлом году выросли на 8,3% до 323 973 единиц.

Четвертую строчку занял Volkswagen Golf, который в прошлом году разошелся тиражом 289 722 экземпляра, что на 3,8% меньше по сравнению с 2022 годом. За ним следуют Volkswagen Sagitar и GAC Aion S с 285 050 (+26,4%) и 220 904 продажами (+91,0%) соответственно.