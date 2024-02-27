Представлен 690-сильный гибридный кабриолет McLaren Artura Spider

McLaren представил новый Artura Spider, свой первый кабриолет с мощной гибридной силовой установкой, который стал второй по счету моделью в семействе Artura. По словам производителя, новый суперкар был спроектирован с упором на производительность, маневренность, изысканность, эффективность и качество.

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McLaren Artura Spider и Artura в кузове купе 2025 модельного года уже доступны для предварительного заказа, а их поставки производитель обещает начать к середине 2024 года. Стоимость McLaren Artura Spider стартует с отметки 273 800 долларов или около 25,4 млн рублей по текущему курсу.

Новые купе и кабриолет McLaren Artura приводятся в движение гибридной силовой установкой M630 на базе 3,0-литрового бензинового мотора V6 с двойным турбонаддувом. Ее совокупная мощность достигает 690 л.с., что на 19 л.с. больше, чем у предыдущей модели. Компанию мотору составляет восьмиступенчатая коробка передач, которая передает крутящий момент на задние колеса. Разгон от 0 до 60 миль в час (0-97 км/ч) у McLaren Artura Spider занимает 3 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 205 миль в час (330 км/ч).

McLaren Artura Spider получил выдвижную жесткую крышу, за управление которой отвечают восемь электромоторов. Крыша открывается и закрывается за 11 секунд на скорости до 82 км/ч.