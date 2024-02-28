Расходы россиян на новые автомобили упали на треть

Исследование компании "Открытие авто" и агентства "Автостат" показало, что по итогам января 2024 года расходы россиян на покупку новых автомобилей составили 261,5 миллиарда рублей, что означает падение на треть по сравнению с результатом декабря.

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Популярными среди россиян остаются автомобили китайских брендов. На них пришлось 67,3% продаж. Всего было реализовано 48,3 тысяч новых машин из КНР на порядка 176 млрд рублей. Для сравнения: в январе 2023-го на "китайцев" в РФ потратили всего 50,9 млрд рублей.

При этом в Национальном агентстве промышленной информации сообщили, что цены на автомобили в феврале 2024 года не увеличила ни одна компания среди официально представленных на российском рынке.

Ранее сообщалось, что в 2023 году средняя цена нового автомобиля составила 3 млн рублей.