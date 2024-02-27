Haval Cool Dog может появиться в России позже запланированного

В конце 2023 года стало известно о новых моделях Haval, которые запланированы к выходу на российский рынок в течение нынешнего года. В их числе был внедорожник H3, известный также под именем Cool Dog. Старт его производства должен был начаться ещё в январе, но сроки, по данным "Haval Клуба", были сдвинуты.

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Cтарт продаж был намечен на май, однако в мае только начнётся массовое производство. В пресс-службе Haval комментировать "РГ" информацию отказались, сославшись на её неофициальный характер, отметив, что о запуске производства новых моделей будет сообщено дополнительно.

Haval H3 построен на платформе Lemon, на которой базируется Jolion. Габариты H3: 4520 х 1875 х 1745, а колёсная база - 2710 мм. Дорожный просвет составляет почти 200 мм.

В КНР переднеприводный вариант предлагается с двигателем 1.5 литра мощностью 150 л.с., в случае с системой полного привода отдача составляет 184 л.с. Коробка передач в обоих случаях - 7-ступенчатая DCT.