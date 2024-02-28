Проект дублера Щелковского шоссе никак не удается реализовать

Проект дублера Щелковского шоссе снова приостановлен. Такое решение принял Росавтодор, пишет издание «Коммерсантъ». О том же на прошлой неделе заявлял мэр Балашихи Сергей Юров.
Ранее жители Балашихи начали сбор подписей против строительства дублера, поскольку, по их мнению, дорога нанесет вред экологии всего района. Активисты предлагают вместо строительства дублера расширить Щелковское шоссе.
Такое расширение невозможно, считают эксперты, при этом транспортные проблемы только усиливаются. В то же время и сам проект дублера требует доработки, и вряд ли одно только возмущение жителей стало причиной отсрочки строительства.
Комментирует директор Центра транспортного моделирования Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Александр Чеботарев:
Александр Чеботарев директор Центра транспортного моделирования Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ «Дублер Щелковского шоссе — это знаковый, на самом деле, проект, чисто географически достаточно сложно реализуемый, потому что рядом национальный парк «Лосиный Остров», другие природные объекты. Так или иначе эта дорога в любом случае будет. Она затрагивает лесопарки, и поэтому определенные недовольства в данном случае понятны. У этого проекта есть и другие тонкости, которые, на мой взгляд, правильно было бы обсудить.
Реконструировать Щелковское шоссе практически невозможно с учетом стесненности этой дороги, дорога эта перегружена в пиковые периоды и в межпиковые периоды. Даже строительство дублера Щелковского шоссе не является панацеей. Но со строительством дублера Щелковского шоссе в принципе весь транспортный спрос, который есть на движение в сторону Москвы, придет на первый светофор на Щелковском шоссе в городе, на пересечении с улицей Хабаровской, которое тоже является регулируемым и бывает перегруженным. И тут тоже надо думать, какие-то решения планировать по строительству транспортной развязки на этом пересечении и организации бессветофорного движения по Щелковскому шоссе хотя бы до Северо-Восточной хорды, до МСД, либо какие-то другие предлагать решения. Этот проект сам по себе очень сложный, востребованный, нужный. Я сам живу в районе Гольяново, я прекрасно себе представляю, как стоит Щелковское шоссе, но его нужно доработать».
Причина недовольства жителей в том, что по проекту новая трасса должна пройти через самый центр города, говорит член Союза журналистов Подмосковья, жительница Балашихи Наталья Светославская:
Наталья Светославская член Союза журналистов Подмосковья, жительница Балашихи
«Дублер уходит от МКАД, идет по линии электропередачи, вписывается прямо в город в самом центре. Прямо над крышами жилых домов, если это эстакадного типа какие-то конструкции, через музыкальную школу, через центральный парк наш городской, прямо по центральному парку, и дальше идет буквально везде через лес. Либо это часть Озерного лесопарка в городской черте, либо дальше он идет через лес, через в том числе заповедное болото Сётка, буквально до аэродрома «Чкаловский». Естественно, люди против. Через город, через центр города шоссе, на котором один съезд в город, один-единственный съезд. И вырубят все леса. У нас как делается? Строят трассы, а дальше, получается, у нас вокруг этих трасс настраивают еще новые кварталы, то есть леса не будет вообще. Жители поняли, что эта дорога не для Балашихи, это вылетная дорога из Москвы до аэродрома «Чкаловский», до тех микрорайонов, которые находятся дальше Балашихи, в Щелковском районе Подмосковья. Балашихинцам эта дорога вообще никак не поможет разгрузить город, только прорубит еще одну огромную трассу между Щелковским и Горьковским шоссе ровно посередине города. Уже, наверное, года три люди выступают против, но, когда этот проект утвердили осенью этого года, народ встал на дыбы и стали все протестовать, очень большой общественный резонанс».
Проект предполагал строительство восьмиполосной магистрали от развязки МКАД — шоссе Энтузиастов, далее южнее действующего Щелковского шоссе, затем через Горенский лесопарк, по краю Балашихи, через Озерный лесопарк, мимо деревень Алмазово, Большие Жеребцы и далее до А103. Источники финансирования проекта так и не были определены. В 2019 году проект уже откладывали.
Строительство дублера Щелковского шоссе на участке от МКАД до 32-го километра также не предусмотрено пятилетним планом дорожной деятельности на 2024-2028 годы, утвержденным правительством. Соответственно, решение о судьбе проекта принято задолго до заявлений мэрии Балашихи и Росавтодора.