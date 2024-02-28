Проект дублера Щелковского шоссе никак не удается реализовать

«Дублер уходит от МКАД, идет по линии электропередачи, вписывается прямо в город в самом центре. Прямо над крышами жилых домов, если это эстакадного типа какие-то конструкции, через музыкальную школу, через центральный парк наш городской, прямо по центральному парку, и дальше идет буквально везде через лес. Либо это часть Озерного лесопарка в городской черте, либо дальше он идет через лес, через в том числе заповедное болото Сётка, буквально до аэродрома «Чкаловский». Естественно, люди против. Через город, через центр города шоссе, на котором один съезд в город, один-единственный съезд. И вырубят все леса. У нас как делается? Строят трассы, а дальше, получается, у нас вокруг этих трасс настраивают еще новые кварталы, то есть леса не будет вообще. Жители поняли, что эта дорога не для Балашихи, это вылетная дорога из Москвы до аэродрома «Чкаловский», до тех микрорайонов, которые находятся дальше Балашихи, в Щелковском районе Подмосковья. Балашихинцам эта дорога вообще никак не поможет разгрузить город, только прорубит еще одну огромную трассу между Щелковским и Горьковским шоссе ровно посередине города. Уже, наверное, года три люди выступают против, но, когда этот проект утвердили осенью этого года, народ встал на дыбы и стали все протестовать, очень большой общественный резонанс».