По его словам, в ближайшее время состоится премьера этой модели. Конкретную дату топ-менеджер не назвал.

Летом 2023 года прототип Lada Iskra, который вывели на дорожные испытания, попал на видео в Тольятти. Как рассказывал глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов, выпуск Iskra планируется начать в конце 2024 года, старт продаж намечен на первый квартал 2025 года. Бюджетная Iskra будет продаваться параллельно с Granta, которую планируется снять с производства после 2026-2027 года.