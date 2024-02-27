Найдены официальные изображения новой Lada Iskra

Сегодня президент АвтоВАЗа анонсировал скорую премьеру новой модели Lada - Iskra, которая поступит в продажу в 2025 году. Практически сразу после этого "Российская газета" обнаружила патенты с изображениями автомобиля.

Lada Iskra - семейство модели, в которое, это было известно точно, войдёт седан, а вот по "пятидверке" вопрос оставался открытым: хэтчбек или универсал? Судя по опубликованным в базе ФИПС патентам, Lada Iskra будет всё-таки универсалом.

Дизайн внешности был одной из главных интриг Lada Iskra, а салон показали на фото ещё весной 2023 года.

Семейство Lada Iskra АвтоВАЗ начал разрабатывать несколько лет назад на платформе бывших партнёров - альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. В основе лежит платформа CMF-B, которая потребовала дополнительного времени на поиск санкционно устойчивых компонентов - это объясняет перенос сроков выхода автомобиля.