Южная Корея подключит разведку к соблюдению экспортного контроля в РФ

Южная Корея усилит соблюдение экспортного контроля товаров в Россию и Белоруссию. Об этом сообщает агентство Yonhap News со ссылкой на заявление Минпромторга республики.

В ведомстве предполагают, что число попыток обойти ограничения будет расти. Помогать министерству в мониторинге будут южнокорейская таможенная служба, МИД и разведка. В частности, наблюдение усилят за товарами, которые «потенциально могут быть использованы в военных целях».

Напомним, что с 24 февраля Южная Корея расширила экспортный контроль в отношении России и Белоруссии. Список попадающей под санкции продукции вырос на 682 позиции, до 1159 видов товаров. В перечень вошли автомобили с двигателями объемом от 2,0 литров, тяжелая строительная техника, аккумуляторы, запчасти для самолетов и прочее.