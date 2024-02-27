Анонсирован выпуск пяти новых Jeep

Исполнительный директор Stellantis Антонио Филоза в ходе брифинга для журналистов анонсировал выпуск пяти новых и обновленных автомобилей Jeep в 2024-2025 годах, передает портал «Дром».

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Отмечается, что динамика продаж автомобилей за последние пять лет была не столь позитивной. Так, интенсивное обновление модельного ряда позволит исправить ситуацию.

Информация есть только о трех новинках. Первой из них станет среднеразмерный электрокроссовер Jeep Wagoneer S EV. Речь идет о высокоскоростном автомобиле. Он сможет разгоняться от 0 до 96 км/ч менее чем за 4 секунды. Выпуск модели ожидается в третьем квартале 2024 года.