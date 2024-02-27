Jenz HackThor создала особый грузовик MAN с поднимающейся кабиной для лесозаготовки

Jenz — компания из Германии, специализирующаяся на производстве оборудования для лесозаготовки. Среди наиболее успешных продуктов — измельчители, используемые для производства биомассы. Для этой цели обычно используются грузовики MAN, имеющие специальные поднимающиеся кабины для облегчения эксплуатации.

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Последней инновацией компании является HackThor, представленный в декабре 2023 года.

Шасси MAN с колёсной формулой 6x6 оснащено двигателем мощностью 510 лошадиных сил, измельчителем и краном Epsilon S110. Новый HackThor имеет совершенно новую кабину, выполненную на всю ширину шасси. Круговой обзор обеспечивает прозрачные боковые и задняя стенки.

Carakoom

Кабину можно поднять при помощи Х-образного подъёмного механизма, что повышает её устойчивость в верхнем положении.

Внутри, помимо обычных органов управления грузовиком, HackThor получает систему управления измельчителем и краном. При нажатии кнопки сиденье водителя поворачивается вправо, позволяя водителю управлять всем оборудованием, не выходя из кабины. Общая высота грузовика в режиме с поднятой кабиной может достигать 4,7 метра.

Подъёмная кабина предназначена для повышения обзора с места водителя-оператора для облегчения погрузки-разгрузки леса. Помимо простоты управления, кабина также предлагает комфорт для повседневной жизни водителя благодаря высококачественной аудиосистеме, микроволновой печи, кофемашине и большому холодильнику.