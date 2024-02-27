В 2025 году BMW X3 M50 получит более мощную модификацию

До выхода BMW X3 2025 года остаются считанные месяцы, но уже известна предварительная информация о модели M Performance. По словам инсайдеров, BMW X3 M50 2025 года по-прежнему будет оснащаться 3,0-литровым шестицилиндровым двигателем B58, который теперь будет выдавать больше мощности. Общая мощность составит 392 лошадиные силы вместо 382 л.с. у предыдущей модели X3 M40i.

Вероятно, повышение мощности произошло благодаря 48-вольтовой гибридной трансмиссии. В названии новой модели теперь не будет отображаться обозначение двигателя, и это сделано специально. BMW меняет X3 M40i xDrive на X3 M50 xDrive - без буквы "i", так как принято решение отказаться от этой буквы в бензиновых автомобилях.

Дизели, предположительно, сохранят букву "d", а подключаемые гибриды - "e". С точки зрения дизайна BMW X3 M50 xDrive также кажется больше, чем текущая модель X3 M40i xDrive, что вполне логично, учитывая, как значительно вырос последний X1 и новый BMW X2. Многочисленные шпионские снимки намекают на эволюционный дизайн без каких-либо эксцентричных деталей, таких как большая решетка радиатора или разделенные фары. Решетка радиатора получит напыление Iconic Glow. Новые фары будут полностью повторять дизайн последних моделей BMW 5 Series, X1 и X2.

Дизайн задних фонарей также никого не удивит: две параллельные полосы света будут простираться до багажника, а мотив X будет огибать крылья. Интерьер претерпит значительные изменения, получив новейшую систему iDrive 9 с большим изогнутым дисплеем. Несмотря на общее название с Neue Klasse iX3, семейство G45 X3 изначально не получит такого же дизайна интерьера.

Как и ожидалось, традиционная ручка переключения передач будет заменена на тумблер. Положительным моментом является то, что BMW X3 2025 года будет оснащен таким же рулевым колесом, как у моделей 5 Series и i5, отличающимся плоской нижней частью.