G-Power представило модификацию BMW M240i, превосходящую M2 G87

В эпоху уменьшения размеров BMW осмеливается быть не таким, как все. Настолько, что покупатели могут получить компактный автомобиль с шестицилиндровым двигателем. Модель M2 Performance с двигателем B58 выдает 374 лошадиные силы с завода, направляемые на задние колеса или систему xDrive.

Немецкий тюнер G-Power поставил цель раскрыть еще больше мощности 3,0-литрового двигателя. Модернизированная версия топовой модели G42 была доведена до 520 л.с., превосходя даже могучий M2 G87. Крутящий момент не упоминается, но предполагается, что он значительно вырос по сравнению с заявленными BMW 500 Нм.

Указанный прирост был достигнут не только за счет обновления программного обеспечения, но и благодаря нескольким механическим изменениям для рядной шестерки. Теперь здесь другой турбокомпрессор, а также изготовленный на заказ охладитель воздуха и выхлопная труба с четырехгранными наконечниками.

Кроме перечисленных модификаций, компания G-Power подсчитала стоимость, и оказалось, что покупка обновленного M240i обойдется дешевле, чем покупка M2. У немецкого тюнера есть также менее мощные комплекты, которые позволяют довести производительность двигателя до 420 л.с., 450 л.с. или 480 л.с. Независимо от выбора покупателя, G-Power разблокирует ECU, чтобы получить доступ к дополнительной мощности. Кроме того, есть возможность выбрать отдельные элементы, включая замену турбины или модернизацию заводской установки.

Специалисты из G-Power также добавили визуальные изменения. M240i в цвете Brooklyn Grey оснащен собственными коваными 19" колесами Hurricane RS с шинами 245/35 спереди и 255/35 сзади. Снимки интерьера еще не опубликованы, но G-Power предлагает карбоновые подрулевые лепестки, велюровые коврики, кожаную обивку и модифицированное рулевое колесо со вставками из углеродного волокна.