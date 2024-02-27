Renault сделала первый в мире автомобиль с держателем для хлебного багета

Разработчики нового Renault 5 встроили в салон электромобиля держатель для хлеба. Об этом говорится в пресс-ките на сайте производителя.

© Газета.ру

«Renault 5 E-Tech Electric станет первым в мире автомобилем, который специально оборудован для перевозки багетов из пекарен. Больше никакой муки или крошек на вашей прекрасной обивке!», - сообщается в тексте.

С правой стороны салона автомобиля установлена плетеная корзина, в которую можно класть хлеб или цветы. Ее создали при участии французского производителя корзин Маргариты Херлан. Аксессуар напоминает вазу для цветов, которой ранее оснастили Volkswagen Beetle, отмечает издание Motor1.