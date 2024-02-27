Названы автомобили, которые вызывают агрессию у хулиганов

В России в 2023 году наиболее часто вандализму подвергались автомобили марок Toyota , Lada и Hyundai , говорится в исследовании «Страхового дома ВСК» (есть у «Газеты.Ru»). Чаще всего хулиганы разбивали в таких автомобилях стекла.

«Одной из самых распространенных причин обращений в страховую компанию в 2023 году была замена стекол (32%). Чаще всего за подобным ремонтом обращались владельцы автомобилей Toyota, ВАЗ, Hyundai и Kia , Volkswagen , Mercedes-Benz и BMW . Средняя стоимость ремонта составила 6 тыс. рублей», — говорится в сообщении страховой компании.

Отмечается, что на долю вандализма в 2023 пришлось чуть менее 7% обращений по КАСКО в связи с повреждениями автомобилей по риску «ущерб». При этом общее число происшествий из-за противоправных действий третьих лиц снизилось минимум на 30% в сравнении с 2023 годом. Средний ущерб в рамках страхового случая от действий вандалов оценивается в 81 тыс. рублей.