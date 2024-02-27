Выпуск седанов Peugeot 405 завершился

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IKCO является национальным автопроизводителем Ирана. Peugeot Pars - последняя разновидность оригинального Peugeot 405, которая выпускалась до настоящего времени.

Речь идет о среднеразмерном седане европейского класса М2. Машина Peugeot 405 была представлена еще в 1987 году. Pars производили с 2002 года. От исходника автомобиль отличается более современным оформлением передней и задней частей кузова

Иран активно ужесточает требования по сертификации. Согласно новым правилам, с текущего года все легковые автомобили местного рынка должны в обязательном порядке иметь ESP, датчики давления в шинах и ДХО. В стране не готовы заниматься внедрением этих функций в конструкцию автомобиля 80-х годов.