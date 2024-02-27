Выпуск седанов Peugeot 405 завершился
Iran Khodro (IKCO) завершил выпуск седанов Peugeot Pars. Об этом сообщает портал Auto Mail.ru.
IKCO является национальным автопроизводителем Ирана. Peugeot Pars - последняя разновидность оригинального Peugeot 405, которая выпускалась до настоящего времени.
Речь идет о среднеразмерном седане европейского класса М2. Машина Peugeot 405 была представлена еще в 1987 году. Pars производили с 2002 года. От исходника автомобиль отличается более современным оформлением передней и задней частей кузова
Иран активно ужесточает требования по сертификации. Согласно новым правилам, с текущего года все легковые автомобили местного рынка должны в обязательном порядке иметь ESP, датчики давления в шинах и ДХО. В стране не готовы заниматься внедрением этих функций в конструкцию автомобиля 80-х годов.
Ранее замглавы министерства промышленности, рудников и торговли Ирана Манучехр Мантеги и генеральный директор ФГУП «НАМИ» Федор Назаров провели в Тегеране переговоры по поводу совместного производства автомобилей и автозапчастей.