Subaru возобновила сборку машин в Японии после недельного простоя

После прерывания деятельности на более чем неделю из-за несчастного случая, приведшего к гибели сотрудника, производственные объекты Subaru в Японии возобновили работу. Этот инцидент, произошедший на фабрике Ядзима Subaru и приведший к временной остановке трех заводов, является нечастым для ключевого производственного центра компании на глобальном уровне.

© Subaru

Событие 13 февраля привело к остановке двух сборочных линий и завода по изготовлению двигателей и трансмиссий к северу от Токио, где изготавливались важнейшие модели для американского рынка, включая Forester, Crosstrek и спортивное купе BRZ, пишет SPEEDME.RU. Для возобновления производства Subaru приняла необходимые меры предосторожности, включая обновление процедур безопасности, детали которых не были обнародованы.