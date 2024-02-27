Subaru возобновила сборку машин в Японии после недельного простоя
После прерывания деятельности на более чем неделю из-за несчастного случая, приведшего к гибели сотрудника, производственные объекты Subaru в Японии возобновили работу. Этот инцидент, произошедший на фабрике Ядзима Subaru и приведший к временной остановке трех заводов, является нечастым для ключевого производственного центра компании на глобальном уровне.
Событие 13 февраля привело к остановке двух сборочных линий и завода по изготовлению двигателей и трансмиссий к северу от Токио, где изготавливались важнейшие модели для американского рынка, включая Forester, Crosstrek и спортивное купе BRZ, пишет SPEEDME.RU. Для возобновления производства Subaru приняла необходимые меры предосторожности, включая обновление процедур безопасности, детали которых не были обнародованы.
Решение об остановке производства было принято управлением компании, а не в результате забастовок профсоюзов, и производство прекратилось на восемь дней в знак почтения к усопшему работнику и его семье. Из-за простоя, судя по средней производственной мощности в декабре, Subaru могла недовыпустить около 20 000 автомобилей. Производственный простой коснулся трех заводов в регионе Гунма, которые служат ведущим производственным хабом для компании.