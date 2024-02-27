В России замечен «неубиваемый» кроссовер Kia, который стоит намного дешевле «китайцев»

В Россию привезли новый субкомпактный кроссовер Kia KX1, который уже шестой год выпускается на совместном предприятии Dongfeng Yueda Kia в Китае и продается только на китайском рынке. Судя по объявлению на одном из классифайдов, найденному «Автоновостями дня», частный продавец из Оренбурга готов отдать такой автомобиль за 2 300 000 рублей.

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По словам продавца, в цену уже входят уплаченный утилизационный сбор и готовый электронный ПТС. Сам же автомобиль — 2023 года выпуска с символическим пробегом 60 километров.

Предлагаемый экземпляр представлен в кузове белого цвета с черным кожаным салоном, а его комплектация, судя по фотографиям, включает аналоговую приборную панель, мультимедийную систему с сенсорным дисплеем, кондиционер и кожаный мульти-руль. Также в его оснащении должны быть камера заднего вида, датчики давления в шинах, круиз-контроль и несколько электронных ассистентов водителя, в том числе системы автоматического торможения и контроля столкновения сзади.

«Техника» очень простая: платформа от Kia Rio, а под капотом стоит 100-сильный бензиновый «атмосферник» объемом 1,4 литра, работающий в паре с классическим шестиступенчатым «автоматом». Привод только передний, а задняя подвеска полузависимая.