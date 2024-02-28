PEGAS Touristik увеличил летнюю полетную программу в Турцию до 20 городов вылета

<p><strong>PEGAS Touristik</strong> расширил свою летнюю полетную программу в <strong>Турцию</strong>, добавив четыре новых города вылета, в том числе Сочи и Нижнекамск, к уже имеющимся шестнадцати, отражая высокий спрос на туры, как сообщает Ассоциация туроператоров России. Это позволит клиентам летать в <strong>Анталию </strong>прямыми рейсами из двадцати российских городов, от Калининграда до Красноярска, благодаря партнерству с авиакомпаниями <strong>Southwind Airlines </strong>и <strong>Turkish Airlines</strong>, пишет <a href="https://csn-tv.ru/posts/id263003-pegas-touristik-otkryl-rossijanam-novye-napravlenija-v-turtsiju?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop" target="_blank" rel="noopener">Центральная Служба Новостей</a>.</p> <p>Включение в программу городов <strong>Сочи</strong>, Нижнекамск, Минеральные Воды и <strong>Волгоград </strong>обеспечит рейсы Southwind Airlines, доступные к покупке, с началом полетов в конце апреля или начале мая. Рейсы из новых <strong>городов</strong> запланированы с различной частотой, начиная с апреля и заканчивая в ноябре, в зависимости от конкретного <strong>направления</strong>.</p> <p>Дополнительно к Анталии, <strong>PEGAS Touristik</strong> предлагает прямые рейсы в <strong>Бодрум </strong>и <strong>Даламан </strong>из нескольких городов, расширяя возможности для летнего отдыха в Турции. Важно отметить, что основной объем летних продаж приходится на крупные города, такие как <strong>Москва</strong>, Санкт-Петербург и <strong>Екатеринбург</strong>, хотя активное бронирование происходит и из недавно добавленных пунктов вылета.</p> <p>Предварительное бронирование делает стоимость туров в <strong>Турцию </strong>привлекательной, а действующие акции, включая раннее бронирование и <strong>«Фестиваль цен»</strong>, позволяют получить значительные скидки. Цены на отдых в Турции в июне с <strong>вылетом </strong>из новых городов начинаются от 172 837 рублей за шесть ночей на двоих в отеле 5 звезд «ультра все включено», демонстрируя широкий спектр вариантов для <strong>путешественников</strong>.</p>