В Москве эвакуировали 7 тысяч премиум-авто с парковочных мест для инвалидов

С начала 2024 года в Москве свыше 7 тыс. премиум-авто переместили на спецстоянки из-за того, что водители оставляли их на парковочных местах для инвалидов, под запрещающими знаками или на тротуарах. Об этом столичный Дептранс сообщил в своем Telegram-канале.