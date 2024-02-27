Электроседан BYD не стал европейским авто года, зато может стать лучшим в мире

Автомобилем года в Европе признали паркетник Renault. Электроседан BYD в этом конкурсе занял предпоследнюю строчку, но при этом он пробился в ТОП-3 финалистов другой престижной премии.

В рамках проходящего сейчас Женевского мотор-шоу объявили победителя европейского конкурса Автомобиль года-2024 (Car of the Year). И к открытию этой же выставки приурочена публикация итоговых троек финалистов конкурса Всемирный автомобиль года (World Car of the Year).

Напомним, согласно правилам «старосветской» премии, участвующая в ней модель должна быть новой, то есть поступившей в продажу в течение календарного года, и присутствовать минимум на пяти европейских рынках. А за титул лучшего авто в мире борются модели, объем производства которых составляет не менее 10 000 единиц в год, плюс их должны продавать минимум на двух континентах и минимум на двух крупных рынках (Китай, Европа, Индия, Япония, Корея, Латинская Америка или США).

У конкурса Всемирный автомобиль года есть еще несколько категорий, там свои условия. Лучшие же машины в любом случае выбирают автожурналисты.

Итак, европейским автомобилем-2024 жюри признало электрический кроссовер Renault Scenic: модель набрала 329 баллов. Кстати, это уже седьмая победа для Рено за 61-летнюю историю конкурса. Второе место в нынешнем сезоне досталось BMW 5 Series, причем «пятерка» отстала ненамного – 308 баллов. Третья строчка – у Peugeot 3008/e-3008 со 197 баллами. В семерку финалистов европейского конкурса Автомобиль года также вошли Kia EV9 (190 баллов), Volvo EX30 (168 баллов), BYD Seal (131 балл) и Toyota C-HR (127 баллов).

Колеса.ру

Пусть электроседану BYD Seal и не удалось стать лучшим в Старом Свете, зато он может отхватить не менее престижную награду. Китайская модель пробилась в ТОП-3 финалистов премии Всемирный автомобиль года! Вместе с четырехдверкой за эту награду борются еще два электрокара, и они тоже участвовали в европейском конкурсе.

Колеса.ру

Одновременно определились тройки финалистов смежных категорий – Городской автомобиль года, Спорткар года, Премиальный автомобиль года, Электрокар года и Лучший дизайн. И в одной из них тоже присутствует «китаец», причем от той же компании BYD.

Выбыли: Abarth 500e и Suzuki Fronx.

Колеса.ру

Выбыли: Lexus LM и Mercedes-Benz CLE.

Колеса.ру

Выбыли: Ferrari Purosangue и Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid.

Колеса.ру

Выбыли: Mercedes-Benz EQE SUV и Volkswagen ID.7.

Колеса.ру

Выбыли: Volvo EX30 и Zeekr X.

Колеса.ру