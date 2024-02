Электроседан BYD не стал европейским авто года, зато может стать лучшим в мире

В рамках проходящего сейчас Женевского мотор-шоу объявили победителя европейского конкурса Автомобиль года-2024 (Car of the Year). И к открытию этой же выставки приурочена публикация итоговых троек финалистов конкурса Всемирный автомобиль года (World Car of the Year).