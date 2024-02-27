В Россию привезут седан Geely Galaxy E8

Одна из компаний, специализирующихся на поставках автомобилей из Китая на российский рынок, намерена привезти в нашу страну партию машин с электрическими силовыми установками. Модель, которая является флагманом китайской марки, была представлена в Китае в конце 2023 года.

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Новинка построена на платформе SEA. По умолчанию модель оснащается единственным электромотором на задней оси и аккумулятором ёмкостью 62 или 76 кВтч. Запас хода электромобиля составляет, в зависимости от варианта исполнения, 550 или 665 км.

На домашнем рынке машина также доступна с 645-сильной двухмоторной силовой установкой. Разгон до 100 км/ч занимает у неё 3,5 секунды, а на одном заряде батареи она способна проехать до 620 км.

Седан оборудован светодиодной оптикой, выдвижными дверными ручками, аэродинамическими накладками на колёсные диски.

В салоне центральное место занимает 45-дюймовый экран с разрешением 8К, который позволяет не только смотреть видео, но и играть в игры благодаря возможности подключения джойстика. Помимо этого, перечень оснащения включает в себя проекционный дисплей, акустику с 12 динамиками и широкий набор новейших водительских ассистентов.

Предполагается, что на российский рынок Geely Galaxy E8 привезут по схеме параллельного импорта. Причём речь идёт не о массовых поставках, а об ограниченной партии флагманских четырёхдверок. В Китае цены на электрокар стартуют с отметки 175 800 юаней (2,2 млн рублей), однако в нашей стране модель, как ожидается, будет стоить заметно дороже.