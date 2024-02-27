АвтоВАЗ запустил продажи автомобилей LADA Vesta 2024 модельного года

«АвтоВАЗ» начал продавать автомобили семейства LADA Vesta в новых комплектациях 2024 модельного года, которые богаче и в то же время дороже предыдущих на 4 — 19 тыс. рублей или 0,25 — 1%. Об этом «Автоновости дня» узнали в ходе регулярного мониторинга прайс-листов марки LADA.

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В прайс-листах новые комплектации проще всего узнать по названиям. Все они обозначены характерной приставкой «'24», которая, очевидно, обозначает 2024 модельный год. Например, седан LADA Vesta теперь продается не только в прежних версиях Comfort, Life, Enjoy и Techno, но и в новых: Comfort'24, Life'24, Enjoy'24 и Techno'24.

Оснащение каждой из версий тоже изменилось. Во-первых, все новые LADA Vesta 2024 модельного года оснащаются более экологичной версией 16-клапанного 106-сильного мотора, соответствующей экологическому классу «Евро-5» (ранее соответствовал «Евро-2»).

Во-вторых, базовая комплектация Comfort у седана и универсалов пополнилась подсказчиком переключения передач на приборной панели, а у кросс-седана Vesta Cross, где таковой выступает версия Life, в «базе» также появился анонсированный ранее круиз-контроль с ограничителем скорости.