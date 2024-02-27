Кроссоверы Forthing T5 EVO подешевели на 600 000 рублей
В рамках акции действуют выгодные условия кредитования от двух федеральных банков. Если воспользоваться кредитными средствами, а также сдать свой старый автомобиль дилеру, суммарная выгода достигнет 600 000 рублей.
Если суммировать предложенные дистрибьютором выгоды, стоимость машины составляет от 2 480 000 до 2 790 000 рублей. Для сравнения, начальная стоимость близкого по формату Chery Tiggo 7 Pro Max со всеми возможными скидками сейчас составляет 2 575 000 рублей, а Geely Atlas Pro реально купить за 2 418 990 рублей.
Forthing T5 EVO базируется на архитектуре EMA, в создание которой инвестировано порядка 10 млрд рублей. Длина машины — 4 565мм, а размер колёсной базы — 2 715 мм. В движение T5 EVO приводится 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 197 л. с. (285 Нм), с которым сочетается 7-ступенчатый «робот» фирмы Magna.
Напомним, что бренд Forthing имеет 20-летнию историю создания автомобилей, являясь частью концерна Dongfeng. Нынешняя гамма моделей состоит из трёх автомобилей, хотя ранее дистрибьютор обещал привезти доступный седан стоимостью менее двух миллионов рублей.
Между тем, как сообщают источники, сборкой вседорожников Forthing T5 EVO займётся калининградский «Автотор». В дилерские центры машины отечественного производства должны поступить весной. Локальная сборка позволит оптимизировать логистику и провести адаптацию машины.