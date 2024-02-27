Кроссоверы Forthing T5 EVO подешевели на 600 000 рублей

В рамках акции действуют выгодные условия кредитования от двух федеральных банков. Если воспользоваться кредитными средствами, а также сдать свой старый автомобиль дилеру, суммарная выгода достигнет 600 000 рублей.

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Если суммировать предложенные дистрибьютором выгоды, стоимость машины составляет от 2 480 000 до 2 790 000 рублей. Для сравнения, начальная стоимость близкого по формату Chery Tiggo 7 Pro Max со всеми возможными скидками сейчас составляет 2 575 000 рублей, а Geely Atlas Pro реально купить за 2 418 990 рублей.

Forthing T5 EVO базируется на архитектуре EMA, в создание которой инвестировано порядка 10 млрд рублей. Длина машины — 4 565мм, а размер колёсной базы — 2 715 мм. В движение T5 EVO приводится 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 197 л. с. (285 Нм), с которым сочетается 7-ступенчатый «робот» фирмы Magna.

Напомним, что бренд Forthing имеет 20-летнию историю создания автомобилей, являясь частью концерна Dongfeng. Нынешняя гамма моделей состоит из трёх автомобилей, хотя ранее дистрибьютор обещал привезти доступный седан стоимостью менее двух миллионов рублей.