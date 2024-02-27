В Европе дебютировали марка IM и замаскированные под MG модели Rising

Главной премьерой SAIC в Женеве стал недорогой гибридный хэтчбек MG 3, на который возлагаются большие надежды в Европе, но были на обширном стенде китайского автоконцерна и другие новинки — электрические седан IM L6, лифтбек MG 9 и кроссовер MG S9.

В прошлом году продажи MG в Европе, по данным аналитического агентства JATO Dynamics, выросли на 105% по сравнению с продажами в 2022 году и составили 231 818 автомобилей. Бестселлером британской марки, которая, напомним, с 2005 года принадлежит китайскому автоконцерну SAIC, стал субкомпактный кроссовер MG ZS — продано 90 415 шт. (+97%). Секрет успеха MG ZS — доступные цены (в Германии кроссовер стоит от 17 990 евро) и возможность выбора между бензиновой и электрической силовыми установками.

Колеса.ру

Хэтчбек MG 3 нового поколения, которому мы посвятили отдельную публикацию, по идее, должен стать новым хитом — его премьера прошла в традиционном для западного автопрома формате: есть пресс-релиз и фирменные фотографии. Между тем другие показанные на Женевском автосалоне новинки SAIC британская и европейская (континентальная) пресс-службы MG проигнорировали — видимо, потому что не получили из головного офиса SAIC внятных по ним вводных.

Крупный электроседан IM L6 приехал в Женеву в статусе мировой премьеры, однако стоит на стенде с закрытым салоном, хотя он, по сути, ничем не отличается от салона родственного кроссовера IM LS6. На прошлой неделе британский офис MG объявил, что марка IM выйдет на европейский рынок в 2025 году. Переименовывать IM в MG, похоже, не будут, так как марка IM в Женеве получила собственный, именной стенд, пристыкованный к стенду MG.

Колеса.ру

Компания IM Motors (в Китае — Zhiji Motors) была запущена в 2020 году как совместное предприятие SAIC, IT-гиганта Alibaba Group и технопарка Zhangjiang Hi-Tech в Шанхае. Буквы IM расшифровываются как Intelligence in Motion, что можно перевести на русский как «интеллект в движении». Во внутрикорпоративной иерархии SAIC марка IM занимает высшее положение, под ней производятся самые дорогие и высокотехнологичные электромобили.

Дебютной моделью IM в 2022 году стал флагманский седан L7, в прошлом году на рынок вышли большой кроссовер LS7 и чуть более компактный, но всё равно довольно крупный кроссовер LS6. Седан L6 будет четвёртой моделью, его продажи в Китае должны начаться в этом году, а в 2025-м вся «четвёрка» появится в Европе.

Колеса.ру

Подробной технической информации об IM L6 по-прежнему нет — ждём китайской премьеры. Между тем в начале февраля IM L6 всплыл в электронной базе китайского Минпрома, где указаны его основные технические характеристики: габаритная длина — 4931 мм, ширина — 1960 мм, высота — 1474 мм, а колёсная база — 2950 мм. Базовая одномоторная версия располагает мощностью 250 кВт (340 л.с.), полноприводная двухмоторная — 579 кВт (787 л.с.). Ёмкость батареи — 90 либо 100 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — от 700 до 770 км по циклу CLTC в зависимости от модификации.

Во вчерашнем китайском пресс-релизе SAIC вдобавок сказано, что IM L6 имеет 900-вольтовую электрическую архитектура и что топ-версия получит твердотельную батарею с запасом хода более 1000 км на одной зарядке.

Появления электромобилей Rising в Женеве никто не ожидал. Вкратце напомним, что это такое: в 2020 году концерн SAIC создал под маркой Roewe (бывший британский Rover) электромобильный R-суббренд с собственным логотипом, а в 2021 году он превратился в полностью самостоятельную марку Rising (она же Feifan) с тем же логотипом в виде буквы R. В иерархии SAIC марка Rising стоит на ступеньку ниже IM, но она тоже производит довольно дорогие, крупные и хорошо оснащённые «электрички».

Актуальная продуктовая линейка Rising состоит всего из двух соплатформенных моделей — лифтбека Rising F7 и кроссовера Rising R7, в Женеву они приехали как MG 9 и MG S9 соответственно, то есть сама марка Rising на европейский рынок выходить не будет, реализацией её моделей займётся дилерская сеть MG. Когда начнутся продажи и будут ли у MG 9 и MG S9 помимо эмблем какие-то другие отличия от Rising F7 и Rising R7, неизвестно — даже британская автомобильная пресса про эти новинки пока ничего содержательного не рассказала.