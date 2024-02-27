BAIC анонсировал появление на российском рынке кроссовера X75

Компания BAIC объявила, что семейный кроссовер X75 готовится к выходу на российский рынок. Модель появится у дилеров бренда уже в марте.

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Автомобиль оснащен производительным 1,5-литровым турбированным бензиновым двигателем мощностью 177 л.с. и максимальным крутящим моментом 300 Н м. Силовой агрегат работает в паре с преселективной роботизированной коробкой передач 7DCT.

В китайской компании отмечают, что X75 является одним из самых больших автомобилей в своем классе. Колесная база кроссовера составляет 2800 мм, а длина, ширина и высота – 4745, 1892 и 1715 мм соответственно. Все сиденья автомобиля оснащены подогревом, вентиляцией и функцией массажа. А для пассажира переднего ряда дополнительно предусмотрено комфортабельное кресло с оттоманкой.

Внутри цифровой кластер включает 7-дюймовый цветной дисплей приборной панели, 12.3-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы и дисплей управления кондиционером. Новый кроссовер оснащен широким набором ассистентов помощи водителю, систем безопасности и опций комфорта.

BAIC X75 станет самой старшей моделью в продуктовой линейке кроссоверов X, в которую сегодня входят BAIC X35, BAIC X55 и BAIC X7.

Кстати, накануне стало известно, что седан BAIC U5 Plus, кроссовер BAIC X35 и рамный внедорожник BAIC BJ40 получили русификацию мультимедийной системы и приборной панели.