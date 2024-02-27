MG готовится представить электрический суперкар Cyberster нового поколения

MG представил своё последнее творение, электрический спорткар Cyberster, на Женевском автосалоне 2024 года, сразу привлекая внимание своей эксклюзивностью и впечатляющими характеристиками. Этот двухместный родстер способен разгоняться до 100 км/ч всего за 3,2 секунды, что делает его самым быстроускоряющимся автомобилем в истории MG, как сообщают 32cars.ru.

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Denza N7 предлагается в двух версиях: с одним мотором мощностью 335 л.с. и более мощной версией с двигателем на 536 л.с. и 725 Нм крутящего момента. Оба варианта оснащены аккумулятором на 77 кВт-ч, предоставляющим запас хода до 483 км на одной зарядке.

Дизайн Cyberster, выполненный в стиле «π-MOTION», предлагает «бесконечные возможности» выбора для клиентов, включая два стиля передней части. Родстер похвастается длиной 4,86 м, шириной 1,94 м и высотой 1,6 м, с колесной базой 2,94 м.

В интерьере используются роскошные материалы, такие как кожа Nappa, и обилие технологий, включая шесть экранов и центральный дисплей на 17,3 дюйма, а также аудиосистему от Devialet.