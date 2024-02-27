BYD создает безопасную батарею для двухколесного электротранспорта

FinDreams, дочерняя компания китайской BYD по производству аккумуляторов, заявила о планах начать производство безопасных батарей для двухколесных транспортных средств. Как сообщает портал CarNewsChina.com, организация собирается сотрудничать с другими производителями для разработки энергетических элементов, которые не будут пожароопасными.

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Заявление было сделано после произошедшего 23 февраля пожара в жилом доме в китайском Нанкине, в котором погибли 15 человек, а еще 44 получили травмы. Он начался с помещения, где хранились электровелосипеды и скутеры. Точная причина возгорания пока не выяснена, однако инцидент поднял ожесточенную дискуссию о безопасности двухколесного электротранспорта. Власти ряда китайских городов запретили оставлять его внутри дома.

Издание отмечает, что всего в 2023 году в Китае была зафиксирована 21 тысяча пожаров, связанных с этим видом транспортных средств. По сравнению с 2022 годом показатель вырос на 17,4%.